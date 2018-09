Deutsche Eishockey Liga : DEG erkämpft Sieg in der Overtime

Auswärtsspiel der DEG in Augsburg, Fredrik Petterson Wentzel (links), Patrick Köppchen (rechts). Foto: Birgit Häfner

Augsburg Die Düsseldorfer EG bleibt ungeschlagen. Auswärts bei den Augsburger Panthern feiert das Team durch einen späten Treffer von Alexander Barta den fünften Sieg im fünften Spiel. Damit ist auch klar: Die DEG bleibt Tabellenführer.

Von Roman Grombach

Neuer Torwart, nächster Sieg: Erstmals mit Fredrik Pettersson Wentzel im Tor gewinnt die Düsseldorfer EG am Freitagabend beim Augsburger EV mit 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung. Den entscheidenden Treffer am Ende einer spannenden und intensiven Partie gelang Alexander Barta. Durch die zwei Punkte bleibt die Mannschaft von DEG-Cheftrainer Harold Kreis an der Tabellenspitze der Deutschen Eishockey Liga.

Den ersten kleinen Lapsus leistete sich Debütant Wentzel bereits in der ersten Minute: Bei angezeigter Strafe gegen die Gastgeber verpasste es der Torhüter, frühzeitig aus seinem Kasten zu eilen. Danach aber zeigte der Schwede, was ihn ausmacht: Mit seiner ruhigen Spielart war er für seine Vorderleuten der erhoffte Rückhalt, hinter dem Tor sicherte er nahezu jede von Augsburg tief gespielte Scheibe. Ein paar wenige nach vorne abgewehrte Schüsse fielen im ersten Durchgang nicht weiter ins Gewicht, da Wentzel ohne Gegentreffer blieb.

Info Statistik Augsburg – DEG 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

DEG: Wentzel (M.Niederberger) – Köppchen, Picard; Ebner, McKiernan; Nowak, Marshall – Gogulla, Barta, Descheneau; Ridderwall, Olimb, Henrion; Reiter, Buzas, Pimm; L.Niederberger, Strodel, Laub. Tore: 1:0 (24:05) Hafenrichter (LeBlanc, McNeill), 1:1 (31:47) Gogulla, 1:2 (62:53) Barta (Gogulla, Ebner). Strafen: Augsburg 4, DEG 8. Schiedsrichter: Bauer/Kopitz. Zuschauer: 4521.

Dass auch auf der Gegenseite zunächst keine Tore fielen, lag an der DEG selbst. Zwar begannen die Rot-Gelben im Stile einer Spitzenmannschaft, schlugen aus ihrer anfänglichen Überlegenheit jedoch kein Kapital. Nach vier Siegen aus vier Begegnungen spürbar mit Selbstvertrauen ausgestattet, zwangen die Rheinländer ihrem Gegner mit durchdachten Angriffen ihr Spiel auf. Defensiv gingen die Düsseldorfer jeder verlorenen Scheiben direkt nach und zwangen die Fuggerstädter zudem zu einer Reihe von Fehlpässen.

Dennoch waren es die Augsburger, die nach einer Leistungssteigerung in der 25. Minute in Führung gingen. Jaroslav Hafenrichter wurde per Flachpass vor dem Tor bedient und ließ Wentzel keine Chance. In der Folge blieben die Rot-Gelben trotz des Rückstands bei ihrer Spielweise, wurden nicht nervös und belohnten sich so selbst mit dem Ausgleich. Philip Gogulla war es, der die Scheibe sehenswert aus der Distanz im langen Eck unterbrachte. Der verdiente Ausgleich zum 1:1 stellte zugleich den Spielstand zur Pause dar, weil Wentzel kurz vor der Pause noch zweimal glänzend reagierte.

In dritten Drittel und in der Verlängerung lauerten beide Teams dann auf Fehler des Gegners, doch sowohl Wentzel als auch sein Gegenüber Olivier Roy zeigten weiterhin eine klasse Leistung, so dass Tore trotz einiger Einschussgelegenheiten Mangelware blieben.