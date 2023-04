DEG Diese illustren Namen kommen zu Holzmanns Abschiedsspiel

Seit Wochen laufen die Planungen. Aber still und heimlich, Holzmann selbst wurde erst diese damit überrascht. Von DEG-Präsident Michael Staade, der sich für die Organisation Hilfe bei Holzmanns Sohn Veit und dem ehemaligen DEG-Jugendspieler und heutigen DEL2-Profi Hagen Kaisler holte. Sie stellten die Teams zusammen, kümmerten sich um die Anreise, informierten Fanklubs und machten, was es sonst noch alles zu tun gibt, wenn man ein Eishockeyspiel auf die Beine stellen will. Warum das alles? „Weil es für mich selbstverständlich ist, dass jemand, der eine ganze Generation von Spielern in der U20 geprägt hat, einen gebührenden Abschied bekommt“, sagt Staade. Zwar blieben Holzmann und der DEG ein Meistertitel verwehrt, aber der war mit Blick auf die Konkurrenz aus Mannheim, Berlin oder Köln auch nicht zu erwarten gewesen. Dafür führte er das Team regelmäßig in die Play-offs der DNL, dieses Jahr ins Viertelfinale. Und vor allem habe der zwar harte, aber stets faire „Eisenschorsch“ der U20 eine Identität gegeben: „Schnelligkeit, Härte, Kampfgeist, Disziplin und einen ehrlichen und offenen Umgang. Er hat uns damit jahrelang in der Liga gehalten, auch wenn wir nicht immer die besten Spieler hatten“, sagt Staade.