Kreuz- und Innenbandriss : Saison-Aus für DEG-Verteidiger Cumiskey

Kaum hat die Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) begonnen, ist sie für Verteidiger Kyle Cumiskey von der Düsseldorfer EG auch schon beendet: Der 35-jährige Kanadier erlitt beim 2:1-Erfolg am Samstag in Schwenningen nach Klubangaben einen kompletten Kreuz- und Innenbandriss und muss operiert werden. Cumiskey wird der DEG laut Pressemitteilung „mindestens sechs Monate“ fehlen.