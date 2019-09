Eishockey : DEG fühlt sich dem Druck gewachsen

DEG-Trainer Harold Kreis ist zuversichtlich. Foto: dpa/Bernd Thissen

Coach Harold Kreis geht trotz der beiden Auftaktniederlagen guten Mutes in die kommenden Spiele.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von einem Fehlstart der DEG spricht nach den ersten beiden Spieltagen der DEL in Düsseldorf kaum jemand – trotz der beiden enttäuschenden Niederlagen gegen die Fischtown Pinguins (0:1) und bei Red Bull München (2:3). Das würde sich ändern­­, wenn die Eishockey-­Mannschaft von der Brehmstraße auch am ­kommenden Wochenende leer ausgeht und von der Reise in den Süden der Republik mit den Partien bei den Augsburger Panthern (Freitag, 19.30 Uhr) und bei den Straubing Tigers (Sonntag, 19 Uhr) ohne jeden Zähler zurückkehrt.

So weit wird es laut Harold Kreis gar nicht kommen. „Die Jungs nehmen sich in die Pflicht. Ich bin sicher, dass wir in Augsburg ganz anders abschneiden und was holen werden.“

Der Cheftrainer ist – abgesehen von den Ergebnissen aus den ersten beiden Spieltagen – gar nicht unzufrieden mit den Auftritten seiner Schützlinge. Und so sieht er zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison auch überhaupt keinen Anlass, die Zusammensetzung der Abwehr- und Angriffsreihen zu ändern. „Ich sehe die beiden Spiele gegen Fischtown und in München nicht so kritisch“, sagt der 60-Jährige. „Ich habe eine Reihe guter Dinge in unserer Mannschaft gesehen.“

Zufrieden war der gebürtige Kanadier, wie seine Mannschaft mit dem Druck der Münchner umging. Und beinahe wäre seine Truppe für ihr gutes Spiel mit dem Ausgleich zum 3:3 belohnt worden.