Deutsche Eishockey Liga : DEG-Coach fordert Kampf und Einsatz gegen Ingolstadt

Düsseldorf Trainer Harold Kreis ist vor dem bayerisch-fränkischen Doppel am Wochenende gegen Ingolstadt und in Nürnberg zuversichtlich.

Den Wiedereinstieg in den Ligabetrieb hatte man sich nach der Länderspielpause an der Brehmstraße anders vorgestellt. Zwei Niederlagen in Folge kassierte die DEG zuletzt. Kam die 1:4-Pleite in Wolfsburg dabei noch einigermaßen überraschend, war die 1:2-Heimniederlage gegen München wahrlich kein Beinbruch – insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Rot-Gelben dem aktuellen Vizemeister über 60 Minuten durchaus auf Augenhöhe begegneten.