„Ist meine Rolle“ Viele Tore bei zu viel Eiszeit für DEG-Stürmer O’Donnell

Düsseldorf · Brendan O'Donnell schießt für die Düsseldorfer EG Tor um Tor, aber er spielt halt auch so viel, dass sein Tank am Ende des Derbys gegen Köln komplett leer war. Das wird wohl auch in den letzten Spielen so sein, die personelle Lage bleibt angespannt.

26.02.2024 , 17:38 Uhr

Von Bernd Schwickerath