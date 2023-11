„Sieht gut aus“ O’Donnell steht bei der DEG vor dem Saisondebüt

Nur etwa „eineinhalb, zwei Tage“ hat sich Thomas Dolak, Cheftrainer der Düsseldorfer EG, Zeit genommen, um nach der bitteren und späten 1:2-Niederlage in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in München vor der Länderspielpause abzuschalten. Schon am Dienstagabend nach dem sonntäglichen Spiel beim amtierenden Deutschen Meister sei es wieder in die Analyse gegangen.