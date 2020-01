Vor den Spielen gegen Berlin und Ingolstadt : DEG besinnt sich auf ihre Stärken

Düsseldorf Schon seit einigen Spielen zeigt der Trend nach oben. Das ist die Lage vor den Partien gegen Berlin und Ingolstadt.

Zwei freie Tage am Stück, in diesen Genuss sind die Profis der DEG in den vergangenen Wochen nicht gekommen. Zu eng ist der Spielplan in der Deutschen Eishockey Liga über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel traditionell getaktet. Nun, da erstmals seit langem zwischen zwei Partien – dem Spiel gegen die Adler Mannheim (1:3) am vergangenen Sonntag und der Begegnung gegen die Eisbären Berlin am Freitag (19.30 Uhr, Rather Dome) – vier volle Tage liegen, hat Trainer Harold Kreis seinem Team am Montag und Dienstag eine kleine Pause gegönnt. So sieht die Lage vor dem Wochenende aus.