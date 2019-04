DEG-Arzt Blecker im Interview : „Junge, bitte beweg’ kurz deinen Finger“

Düsseldorf DEG-Mannschaftsarzt Ulf Blecker hat einem Augsburger Spieler das Leben gerettet. Die Bilder seines Einsatzes wird er so schnell nicht los. Als Held will er nicht bezeichnet werden. Er habe nur seinen Job gemacht.

Beim Viertelfinal-Spiel in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga lag der Augsburger Spieler Christoph Ullmann nach einem Zusammenprall bewusstlos auf dem Eis. Ullmanns Zunge war so weit in seinen Rachen gerutscht, dass sie ihm die Luftröhre komplett versperrte. Er drohte zu ersticken.