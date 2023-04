Fans haben entschieden Alexander Barta ist der DEG-Spieler des Monats März

Dass der 40-Jährige nun auch von unseren Leserinnen und Lesern zum Spieler des Monats März gewählt wurde, lag nicht nur an den besonderen Umständen, sondern in erster Linie auch an seinen Leistungen während der Play-offs. Nach einer durchwachsenen Hauptrunde mit lediglich 14 Scorerpunkten (fünf Tore, neun Vorlagen) in 56 Einsätzen, steigerte sich der langjährige Kapitän in den Finalspielen deutlich. So sammelte der Routinier in sieben Partien satte neun Scorerpunkte (vier Tore, fünf Vorlagen) und war damit der torgefährlichste Spieler der DEG während der Play-offs. An ihm lag es nicht, dass die Rot-Gelben wieder einmal den Sprung ins Halbfinale verpassten.