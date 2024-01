Debüt gegen die Krefeld Pinguine Ex-DEG-Verteidiger Zitterbart wechselt in die DEL2

Nun also der Schritt zurück zu seinen Wurzeln. Sehr zur Freude auch von EVL-Cheftrainer Heiko Vogler, der Zitterbart bereits seit Jugendtagen kennt. „Luca ist ein starker und unangenehmer Verteidiger, der sich aber auch offensiv einzusetzen weiß. So einen Zwei-Wege-Spieler in unserer jetzigen Situation verpflichten zu können, ist ganz sicher eine enorme Bereicherung“, so der 39-Jährige. Die Landshuter stehen aktuell in der Zweiten Liga auf Platz fünf und empfangen an diesem Freitagabend (19.30 Uhr) die Krefeld Pinguine zum Verfolgerduell.