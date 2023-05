Saison 2022/23 Das war die Saison der DEG in Zahlen

Overtime-Bilanz: Platz zwei der DEL holte die DEG in der Overtime-Bilanz. Fünf Siege gab es in der Verlängerung in der Regulären Saison, nur Köln holte noch einen mehr. Gleichzeitig verlor man drei Spiele in der Overtime, ein mittlerer Wert. Jeweils einen Sieg und eine Niederlage gab es in den Play-offs.