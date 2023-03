Samstag im Dome Das erwartet die DEG-Fans bei der Saisonabschlussfeier

Alles in allem also ein sehr ereignisreiches Spieljahr, das die DEG dennoch mit einem positiven Gefühl beenden möchte – und so lädt der Klub seine Fans am Samstag, 1. April, in den Rather Dome zur gemeinsamen Saisonabschlussfeier ein. Los geht es um 15 Uhr, der Eintritt ist frei. Zudem ist das Parken in der Tiefgarage des Domes kostenlos.