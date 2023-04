Schmerzhafter Abschied Darum verlässt Daniel Fischbuch die DEG

In der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ist es guter Brauch, dass der Puck für das erste Bully des Tages von einem Kind aufs Eis gebracht wird. Manchmal ist das noch so klein oder so aufgeregt, dass es dabei hinfällt oder hinterher in die falsche Richtung rennt. Was beim Publikum besonders gut ankommt. Auch bei der Düsseldorfer EG passiert das regelmäßig, dabei gibt es übers Hallenmikrofon ein paar Infos: Name, Alter, Lieblingsspieler – und beim letzten Punkt fällt fast immer derselbe Name: Daniel Fischbuch. Es scheint, als sei die DEG-Jugend ein einziger Fischbuch-Fanklub.