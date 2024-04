DEG-Stürmer Ehl weiterhin dabei DEB-Kader mit NHL-Profis, fünf Eisbären und Meister-Coach

Gestrichen hat Kreis, der insgesamt 16 Vize-Weltmeister aus dem Vorjahr ins Aufgebot berufen hat, unter anderem den Olympia-Silbermedaillengewinner Matthias Plachta (Adler Mannheim). Der Bundestrainer testet noch zweimal gegen Frankreich - am Samstag (14.00 Uhr) in Wolfsburg und am Montag (19.30 Uhr/jeweils MagentaSport) in Weißwasser. Zur WM, die für die DEB-Auswahl am 10. Mai in Ostrava gegen die Slowakei beginnt, muss Kreis den Kader auf 25 Spieler verkleinern.