Am Sonntag gegen Bremerhaven Wie Adam Payerl der DEG kurzfristig helfen kann

Wie nah Freud und Leid mitunter beieinander liegen können, war am Freitagabend gut an den Gesichtern von Steve Walker und Alec McCrea abzulesen. Während der Trainer der Schwenninger Wild Wings mit einem Lächeln auf dem Lippen die Glückwünsche zum 3:0-Sieg entgegennahm, stand der Verteidiger der Düsseldorfer EG wenige Meter entfernt beim Interview mit Magentasport und holte mit versteinerter Miene zum verbalen Rundumschlag aus: „Ganz ehrlich: Wir waren in allen Bereichen unterlegen. Wir hatten ein paar Chancen, die wir aber nicht genutzt haben. Schwenningen lässt nicht viel zu. Das ist nicht akzeptabel von uns. Niemand hat seine beste Leistung gezeigt. Das ist sehr frustrierend.“ Rumms, das saß.