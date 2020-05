Eishockey : Kaum Aussichten auf ein Comeback

Alexander Sulzer arbeitet an seiner Rückkehr. Doch es ist fraglich, ob der Spieler der DEG noch einmal Anschluss findet. Bei dem Verteidiger war ein Tumor entdeckt worden. Der hatte sich als zwar gutartig herausstellt, doch er hat bislang verhindert, dass der gebürtige Kaufbeurer in den Leistungssport zurückkehrte.

Es sollte das passende Ende einer erfolgreichen Eishockey-Karriere werden: Vor einem Jahr verkündete die Düsseldorfer EG die Verpflichtung von Alexander Sulzer. Der damals 34-Jährige wechselte von den Kölner Haien auf die andere Seite des Rheins und kehrte damit zu dem Verein zurück, für den er bereits von 2003 bis 2007 aufgelaufen war. Doch dann wurde bei dem Verteidiger ein Tumor entdeckt, der sich glücklicherweise als gutartig herausstellte. Seither arbeitet Sulzer zwar an einem Comeback, es ist jedoch fraglich, ob der gebürtige Kaufbeurer noch einmal aktiv in den Leistungssport zurückkehren kann.

Es war ein unglücklicher Trainingszusammenprall im vergangenen August, mit schwerwiegenden Folgen. „Ich hatte auch nach ein, zwei Tagen noch ein Kribbeln und Taubheitsgefühl im Arm.“ Der Arzt fand schließlich einen Tumor in der Nähe der Halswirbelsäule. „Wäre er nicht entdeckt worden, hätte das wohl die Querschnittslähmung bedeutet“, berichtet Sulzer.

Der Tumor konnte komplett entfernt werden. Es begann der mühsame Kampf zurück in den Sportalltag. „Das war in den ersten Monaten mit viel Schmerzen verbunden“, sagt der Abwehrspieler. Doch der Kampf schien sich zu lohnen: „Ich dachte, dass ich auf einem guten Weg bin, es ging stetig bergauf.“ Anfang Dezember konnte Sulzer wieder erste Runden mit den Schlittschuhen auf dem Eis drehen. Sogar Schussübungen mit der Mannschaft waren drin. Doch dann streikte der Körper. Nackenprobleme und Kopfschmerzen machten dem früheren Nationalspieler zu schaffen, sodass ein Comeback in weite Ferne rückte.