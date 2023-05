Neben Kreutzer Barta wird nach Karriereende Co-Trainer der DEG

Der Stürmer war seit 2018 Kapitän der Düsseldorfer Eislauf-Gemeinschaft und schoss in den 367 Spielen 95 Tore und lieferte 137 Assists. Nun soll er der neuen Generation zeigen, auf was es auf dem Eis ankommt und seinem Sturmnachfolger um Bennet Roßmy (19 Jahre, kommt von den Eisbären Berlin) dazu verhelfen, an die erfolgreichen vergangenen beiden Saisons anzuknüpfen.