Die Lage im DEL-Keller So fährt es sich für die DEG auf der Abstiegsachterbahn

Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) erlebt derzeit den spannendsten Abstiegskampf ihrer Geschichte. 14 Spieltage vor Ende der Hauptrunde sind es nur neun Punkte von Platz zehn bis 14. Fünf Teams müssen zittern, aber sie alle können auch noch in die Play-off kommen. Weil niemand Konstanz in seine Saison bekommt, es geht rauf und runter wie auf einer Achterbahn. Am Freitag (19.30 Uhr) treffen zwei der fünf Teams aufeinander, die Düsseldorfer EG und die Nürnberg Ice Tigers. Nicht das letzte direkte Duell im Tabellenkeller.