Vorsprung auf den Abstiegsplatz schmilzt weiter DEG bringt sich in Bremerhaven selbst um den Lohn

Sie wollten „eine positive Antwort geben“, hatte Philip Gogulla vor dem Spiel in Bremerhaven am TV-Mikrofon gesagt. Dieses 4:9 am Mittwoch in Wolfsburg wollte die Düsseldorfer EG nicht so stehen lassen. Und das tat sie auch nicht, zeigte beim Spitzenteam von der Nordseeküste die gewünschte Reaktion, machte über weite Strecken ein gutes Auswärtsspiel. Allen voran Brendan O'Donnell, der gleich drei Tore erzielte. Aber dann brachte sich die DEG durch haarsträubende Fehler in der Defensive wieder um den Lohn der Mühen und verlor mit 4:5. Und mindestens genauso ärgerlich: Augsburg punktete in Frankfurt, der Vorsprung der DEG auf den Abstiegsplatz der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) beträgt nur noch fünf Punkte.