3:4 nach Verlängerung DEG verliert erneut in Ingolstadt

Die Tore erzielten Max Kammerer, John Henrion und Leon Niederberger, hinter der Bande stand Mike Pellegrims. Und allein das zeigt, wie lange es her ist, dass die Düsseldorfer EG drei Punkte aus Ingolstadt entführen konnte. Die drei Stürmer verließen sie vor Jahren, und auch wenn Pellegrims am Donnerstag wieder dabei war, war er das in anderer Funktion: nicht mehr als Chef-, sondern als Co-Trainer. Zwischendurch war er in Mannheim und längere Zeit ohne Betätigung. Denn dieser letzte Drei-Punkte-Sieg der DEG in Ingolstadt ist mehr als sechs Jahre her. In der Zwischenzeit gab es elf Niederlagen und nur einen Erfolg nach Verlängerung. Spiele beim ERC liegen der DEG nicht.