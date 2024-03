3:1-Auswärtssieg DEG sichert sich in Augsburg den Klassenerhalt

Mit dem Spiel konnte der Gästeblock dann aber halbwegs zufrieden sein. Zwar lag die DEG in der siebten Minute durch Jordon Southorn zurück, aber nur 24 Sekunden später beruhigte Kenny Agostino die Halle wieder. Weitere zwei Minuten später brachte Sinan Akdag die Düsseldorfer mit 2:1 in Führung. Und das ging in Ordnung, die DEG nutzte die Verunsicherung in der Augsburger Defensive, ging aggressiv drauf und erkämpfte sich immer wieder Pucks. Ein durchweg dominanter Auftritt war das dennoch nicht, auch der AEV hatte Chancen, aber insgesamt sah ganz anders aus als am Freitag beim 3:5 in Nürnberg.