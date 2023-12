2:4 bei den Löwen Frankfurt Schwache Unterzahl kostet die DEG Punkte

Das wollte so gar nicht zur DEG in den vergangenen Wochen passen. Da hatte sich das anfangs so schwache Unterzahlspiel ja enorm gesteigert. Auch deswegen hatte es zuletzt sechs Siege aus zehn Spielen gegeben. Aber nun in Frankfurt war das ein Rückfall in alte Zeiten. Was umso bitterer war, weil das ein „ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten“ war, wie Trainer Thomas Dolak hinterher zurecht anmerkte. Und weil die DEG die große Chance hatte, bis auf vier Punkte an die Play-off-Plätze heranzurücken. Doch daraus wurde nichts. Exakt zur Hälfte der Hauptrunde sind die Düsseldorfer damit weiter näher am Abstiegsplatz als an den Play-offs.