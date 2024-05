DEG-Stürmer Ehl dabei Deutschland mit gelungener Generalprobe gegen Frankreich

Eisbären-Stürmer Frederik Tiffels, Halbfinalheld im letzten Jahr, führte sich mit dem 1:0 sofort gut ein (10.). Sein Vereinskollege Leo Pföderl (34./37.) erzielte vor 2975 Zuschauern in Weißwasser die weiteren Tore in den regulären 60 Minuten für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die in derselben Formation in die WM gehen wird. Anthony Rech (31./41.) und Valentin Claireaux (35.) trafen für die Franzosen. In der Verlängerung markierte Dominik Kahun (63.) das Siegtor.