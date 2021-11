Letztes Olympia-Casting : DEB-Team startet mit Sieg in Deutschland Cup

Krefeld Ein schwacher Start, eine starke Antwort – und am Ende ein verdienter Sieg: Beim letzten Casting für Olympia hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft mit einem beeindruckenden Comeback überzeugt.

Der Mannheimer Lean Bergmann (10.), der Münchner Yasin Ehliz (13.), der Berliner Leo Pföderl (28.) und der Schweden-Legionär Tobias Rieder (42.) erzielten vor 1560 Zuschauern in Krefeld die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), bei der mehrere Stammspieler fehlen. Die weiteren Gegner beim Heimturnier sind am Samstag die Schweiz und am Sonntag die Slowakei (beide 14.30 Uhr/MagentaSport). Die Partien sind für Söderholm die letzte Möglichkeit, Kandidaten für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022) auf internationalem Niveau zu testen.