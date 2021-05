Generalprobe geglückt : DEB-Team mit „gutem Gefühl“ zur WM - NHL-Jungstar Stützle fehlt

Nürnberg Nach dem Sieg im letzten Testspiel fliegt die Nationalmannschaft mit einem Erfolgserlebnis zur WM. NHL-Jungstar Tim Stützle wird aber nicht dabei sein.

Der erste Sieg im letzten WM-Test gab den Eishockey-Nationalspielern ein "gutes Gefühl", doch der Blick nach Kanada machte sie wehmütig. NHL-Jungstar Tim Stützle, der in der Nacht zu Sonntag mit seinem ersten Hattrick für die Ottawa Senators glänzte , wird bei der Weltmeisterschaft fehlen. "Zu 99 Prozent" rechnet Bundestrainer Toni Söderholm mit einer Absage des Ausnahmetalents.

"Es sieht wohl so aus, dass er uns nicht zur Verfügung steht", sagte der Finne nach dem 2:0 bei der WM-Generalprobe in Nürnberg gegen Belarus. Die Entscheidung fälle Ottawa, "das respektieren wir." Nach einer Handoperation im Oktober, der U20-WM zum Jahreswechsel und seiner Debütsaison in der NHL ab Januar sei für den 19-Jährigen "das Allerwichtigste, dass er für das zweite Jahr gut vorbereitet ist."