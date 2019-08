Wasserball : Düsseldorfs größter Wasserballer wird 80

Hartmut Haubrich feierte mit dem DSC 98 als Torwart Erfolge.

Seine Mannschaftskameraden vom DSC 98 um Bubi Böck, Jost Krüll , Claus-Dieter Lübke und Peter Heise beäugten den Neuen mit den unglaublich langen Armen im Tor zunächst sehr kritisch. „Hartmut Haubrich sah nicht aus wie ein Sportler, entpuppte sich aber bald als ein Klasse-Torwart“, erinnert sich Heise. Schnell sprach sich das herausragende Talent von Haubrich in Wasserball-Kreisen herum. Seiner Berufung in die Jugend-Nationalmannschaft im Jahre 1956 folgte drei Jahre später bereits der Sprung als zweiter Torhüter in den Kader der A-Auswahl. 43 Länderspieleinsätze, später als Nummer eins im deutschen Tor, schlossen sich an.

Wenn Haubrich heute sagt, dass die 60er Jahre für ihn eine wundervolle Zeit gewesen sei, so meint er damit nicht nur die internationalen Erfolge mit der deutschen Auswahl. Unvergessen und genauso wichtig für ihn waren die Erlebnisse mit dem DSC. Dazu zählen die Tage im Freibad von Leimen 1963, Schauplatz der 43. Deutschen Wasserball-Meisterschaft. Der DSC kam dort zwar „nur“ auf den fünften Platz, was aber für ein reines Amateurteam wie den DSC ein sensationeller Erfolg war.

Während ihre Gegner ein eigenes Bad und die Unterstützung durch Sponsoren zur Verfügung standen, waren die Düsseldorfer Hobbyspieler. Haubrich erzählt schmunzelnd vom Auftritt der DSC-er in Leimen: „Alle Mannschaften kamen in einem einheitlichen Outfit ans Becken. Wir dagegen wirkten eher wie eine sympathische Chaotengruppe, in der jeder einen Bademantel in einer anderen Farbe trug.“ Dieser bunt zusammengewürfelte Haufen belegte dann nach einem 3:2 gegen den hochfavorisierten norddeutschen Meister Wasserfreunde Hannover den fünften Rang. Für Haubrich war dieser Meilenstein in der Geschichte des DSC nur möglich durch den kameradschaftlichen Zusammenhalt in der Mannschaft. „Für uns war die Freundschaft untereinander immer das Wichtigste“, sagt der ehemalige Klasse-Torwart und erfolgreichste Düsseldorfer Wasserballer, der dieser Tage seinen 80. Geburtstag feiert.