Quarterback-Star Brees : Vier Touchdowns für die NFL-Geschichtsbücher

New Orleans Drew Brees hat nicht den Glamour-Faktor eines Tom Brady. Doch sportlich nimmt der Quarterback aus New Orleans es mit allen auf. Brees hält zahlreiche Football-Rekorde und knackte nun eine historische Marke. Für einige ist er der Größte der NFL-Historie.

Nach seinem Rekordwurf in die Football-Geschichtsbücher war selbst Drew Brees überwältigt. „Ich hätte nie gedacht, jemals ein Teil von so etwas zu sein. Das ist eine besondere Nacht, an die ich mich immer erinnern werde. Vor deinen Augen zieht dein ganzes Leben und deine ganze Karriere vorbei“, sagte der Quarterback-Star der New Orleans Saints, nachdem er am Montag (Ortszeit) mit 541 Touchdown-Pässen die alte Bestmarke des legendären Peyton Manning (539) geknackt hatte.