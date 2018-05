Herning: Draisaitl soll Eishockey-Team ins Viertelfinale bringen

Herning Leon Draisaitl passt, Yasin Ehliz schießt - Tor: In der Trainingshalle im Norden von Herning klappt das Zusammenspiel zwischen dem NHL-Star aus Edmonton und dem Olympia-Silbermedaillengewinner aus Nürnberg perfekt. Es soll auch das Erfolgsrezept sein, wenn die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft heute (12.15 Uhr/Sport1) in der WM-Arena gegen Lettland um ihre Minimalchance auf das Viertelfinale spielt.

Mit Draisaitl, dem 22 Jahre alten Ausnahmestürmer, der sich in Kanada schnell in der NHL-Elite etabliert hat, steht und fällt das deutsche Spiel. "Wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen, geben wir Leon die Scheibe", sagt Ehliz lachend und spricht damit Stärke und Schwäche des deutschen Teams bei der WM in Dänemark zugleich an.