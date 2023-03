„Brücken bauen“ DOSB steht Rückkehr Russlands in den Weltsport offen gegenüber

Diese müsse laut DOSB aber an strenge Vorgaben geknüpft werden - und sei auch noch verfrüht. „Aus unserer Sicht ist noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen“, so Burmester. Zur Begründung für die derzeitige Ablehnung der höchsten deutschen Sportorganisation führte er an, dass sich die „kriegerischen Handlungen in den vergangenen Wochen weiter verschärft“ hätten, „insbesondere auch die Angriffe auf die Zivilbevölkerung“. Die Ukraine droht mit Boykott, sollte Russland in den Weltsport zurückkehren.