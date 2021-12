Zweifel an Melbourne-Start : Djokovic nimmt nicht am ATP Cup teil

Sydney Tennis-Superstar Novak Djokovic wird am Wochenende nicht beim Cup in Sydney dabei sein. Das dürfte wohl mit seinem Impfstatus zusammenhängen, den der Serbe bisher nicht offen gelegt hat.

(SID) - Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat seine Teilnahme am ATP Cup in Sydney abgesagt. Das gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt. Das serbische Team werde nun vom Weltranglisten-33. Dusan Lajovic angeführt, hieß es in der Mitteilung. Das Turnier beginnt am Samstag.