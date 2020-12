Außerdem starben im Oktober:



2.10.: Das amerikanische Baseball-Idol Bob Gibson stirbt mit 84 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Gibson wurde 1968 zum wertvollsten Spieler (MVP) der Saison ernannt und 1981 in die Hall of Fame der Liga aufgenommen.

10.10.: Die spanische Co-Pilotin Laura Salvo kommt bei der Rallye Vidreiro Centro de Portugal bei einem Unfall ums Leben. Sie wurde nur 21 Jahre alt.

13.10.: Der ehemalige Eisschnelllauf-Bundestrainer Ab Krook stirbt im Alter von 76 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.