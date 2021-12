Herrmann war auf seiner Jacht bereits dreimal um die Erde gesegelt, allerdings nie allein. Bei dem Rennen erfuhr er ein Ausmaß an Einsamkeit und Schlafmangel, das ihn zermürbte und mehr zusetzte als die Orkane und haushohen Wellen des Südpolarmeers oder die Abfolge von Schäden an Bord. Die meiste Zeit war er vom Festland weiter entfernt als die Astronauten der ISS. Die Öffentlichkeit ließ er von Bord an seiner Einsamkeit teilhaben - auch um sie zu bewältigen zu können. Stundenlang hing er am Satellitentelefon. Wenn er Rückschläge erlitt, scheute er sich nicht, fluchend und weinend große Emotionen zu zeigen. Seine Nachrichten zeugten davon, dass ihn das Rennen in emotionale Abgründe führte, dass er in den Weiten des Ozeans einen Kampf bestand, zu dem nur sehr wenige Menschen antreten würden, dass ihm die Einsamkeit die Kehle zuschnürte. Im Südatlantik musste er für eine Reparatur trotz seiner Höhenangst in die Spitze des 28 Meter hohen Mastes steigen, allein in schaukelnder See. Und ganz nebenbei setzte der Klimaaktivist während der Vendée Globe in regelmäßigen Abständen Bojen aus, mit deren Hilfe nun unter anderem der CO2-Gehalt des Meerwassers in jenen Gefilden ermittelt werden kann, die jenseits üblicher Schifffahrtsrouten liegen. Sein Motto zur Klimarettung: Ein Rennen, das wir gewinnen müssen.