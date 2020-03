Kampfsport bis Snooker : Diese internationalen Sportevents finden trotz Coronakrise noch statt

Das olympische Feuer brennt in einem Kessel während der Übergabe des olympischen Feuers an die Organisatoren der Sommerspiele von Tokio 2020. Foto: dpa/Aris Messinis

Leipzig Die Coronavirus-Pandemie zwingt auch die Sport-Welt zum Stillstand. Nahezu. Aber nicht alle Aktivitäten sind eingestellt. Eine Übersicht über die wenigen internationalen Events, die trotz der Corona-Pandemie derzeit noch laufen oder geplant sind:

Olympia in Tokio: Trotz zunehmender Kritik von Sportlern und Offiziellen hat das Internationale Olympische Komitee die Sommerspiele vom 24. Juli bis 9. August in Japans Hauptstadt Tokio noch nicht abgesagt oder verschoben. Am Donnerstag wurde das Olympische Feuer an die japanischen Organisatoren übergeben.