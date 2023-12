Von Brady bis Özil Diese Sport-Stars haben 2023 ihre Karriere beendet

Tom Brady

Nicht alle bewiesen bei ihrem Abschied ein goldenes Händchen. So hätte Brady nach seinem ersten Rücktritt im Vorjahr stark bleiben sollen, statt 40 Tage später die Rolle rückwärts hinzulegen. Aber auch wenn seine 23. und letzte NFL-Saison zum Reinfall wurde, verlor die US-Profiliga im Quarterback ihren erfolgreichsten Spieler der Geschichte. Nach sechs Super-Bowl-Siegen mit den New England Patriots und einem weiteren mit den Tampa Bay Buccaneers zog der Familienvater im Frühjahr via Instagram-Video einen emotionalen und diesmal endgültigen Schlussstrich.