August 2021

1. August Galopp: 163. Henkel-Preis der Diana in Düsseldorf

11. bis 15. August Beachvolleyball-EM in Wien

14. August bis 5. September Radsport: Spanien-Rundfahrt (Vuelta)

17. bis 22. August Radsport: WM BMX (Race) in Papendal/Niederlande

24. August bis 5. September Sommer-Paralympics in Tokio

25. bis 29. August Mountainbike-WM in Val di Sole/Italien

26. bis 29. August Radsport: Deutschland-Tour

30. August bis 4. September Reiten: EM (Springen) in Riesenbeck

30. August bis 12. September Tennis: US Open in New York

31. August bis 6. September Golf: Solheim Cup in Toledo/Ohio