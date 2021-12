Die Unaufhaltsamen

FC Schalke – Auch die Königsblauen kennen Abstieg. Dreimal mussten sie in den 80er Jahren schon Vorlieb mit der Zweitklassigkeit nehmen, 2020/21 dann erneut. Ein paar Jahre zuvor, in der Saison 2017/18 sah es noch gut aus: Vizemeister hinter Bayern München, Qualifikation für die Champions League, Ausscheiden im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den späteren Sieger Eintracht Frankfurt. Doch die folgende Saison startete mit fünf Niederlagen, das Aus in der Königsklasse gegen Manchester City folgte im Achtelfinale. Die Saison wurde nicht mehr besser, am Ende reichte es nur noch für den 14. Tabellenplatz. 2019/20 folgte dann die schlechteste Rückrunde seit dem Abstiegsjahr 1988 mit einem neuen Vereins-Negativrekord von 16 Bundesligaspielen in Serie ohne Sieg. Platz 17 in der Rückrundentabelle, Saisonabschluss immerhin noch auf Platz zwölf. Doch die Talfahrt hielt an, fünf Cheftrainer versuchten in der Saison ihr Glück, doch es half nichts: Am Saisonende stieg Schalke nach drei Erstliga-Jahrzehnten mit nur drei Siegen und 16 Punkten in die Zweite Liga ab, womit der Verein zum bis dahin schlechtesten Absteiger seit Einführung der Drei-Punkte-Regel 1995 wurde. Der Rückstand auf den Relegationsplatz betrug am Ende 17 Punkte, auf einen Nicht-Abstiegsplatz 19 Punkte.