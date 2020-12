"Wenn man kurz vor dem Gipfel steht, ist immer die Frage, wo man hin will. Entweder ich will nach oben zum Gipfelkreuz und etwas erreichen oder ich biege vorher ab und esse und trinke gemütlich etwas. Dann wirst du am Ende halt nur Vierter, wenn es gut läuft." (Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann bei Sky nach dem 0:2 in Frankfurt)