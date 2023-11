Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2024 Faeser fordert mehr Nachhaltigkeit beim Sport

Nachhaltig zu sein, ist in. Immer mehr Unternehmen setzen darauf – sei es aus Überzeugung, sei es aus Marketinggründen. Am Freitag wurden in Düsseldorf Unternehmen mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Als Gastredner hatte sich eigentlich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius angesagt. Doch der sagte ab, stattdessen kam Innen- und Sportministerin Nancy Faeser (SPD), um den Preis in der Kategorie Sport zu vergeben. Der Haushaltskrise entkam sie auch in Düsseldorf nicht: „Meine Projekte für die Nachhaltigkeit sind davon nicht betroffen“, versprach Faeser.