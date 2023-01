„Intransparent“ und „unwirksam“ Verbraucherzentralen wollen gegen Preiserhöhungen bei Dazn klagen

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) will mit einer Sammelklage gegen die stark gestiegenen Abonnementkosten des Internet-Sportsenders Dazn vorgehen. „Die saftigen Preiserhöhungen“ bei Dazn seien für Sportfans nicht nur ärgerlich, sondern ohne Zustimmung auch rechtlich nicht zulässig, hieß es am Dienstag in einer vzbv-Erklärung.