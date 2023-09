Abstiegs-Blamage verhindert Tennis-Herren spielen weiter erstklassig

Im T-Shirt in den deutschen Farben und mit dem Bundesadler auf der Brust applaudierte Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann glücklich und zufrieden. Tim Pütz und Kevin Krawietz quittierten ihren entscheidenden Erfolg in der Abstiegsrelegation in Bosnien-Herzegowina mit einem routinierten Lächeln. Nachdem dem Weltklasse-Doppel der notwendige dritte Punkt zum Klassenerhalt der deutschen Tennis-Herren gelungen war, war auch die letzte Anspannung im deutschen Tross in Mostar weggewischt.