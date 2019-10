Kostenpflichtiger Inhalt: Sportveranstaltungen : Mini-Olympia kommt nach NRW

Foto: dpa/Britta Pedersen Der Bahnradfahrer Theo Reinhardt vor dem Olympiastadion in Berlin. Die Finals in der Bundeshauptstadt, die gleichzeitige Durchführung von zehn deutschen Meisterschaften, sollen jetzt in vier NRW-Städten fortgeführt werden.

Düsseldorf Nach dem großen Erfolg in Berlin sollen die Sport-Finals 2020 in vier Städten an Rhein und Ruhr stattfinden. Es geht dabei um die deutschen Meisterschaften in 15 Disziplinen.