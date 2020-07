World Matchplay : Darts-Highlight ohne große Show

Düsseldorf Lange war nicht klar, ob das zweitwichtigste Major-Turnier im Darts wegen der Corona-Pandemie stattfinden kann. Doch das World Matchplay kann am Samstag starten - an einem neuen Ort und mit besonderen Regeln.

Die Corona-Krise hat den Sport weltweit für einige Monate quasi zum Erliegen gebracht. Auch bei der Professional Darts Corporation (PDC), dem wichtigsten Weltverband im Darts, war der Spielbetrieb seit Mitte März eingestellt. Nun starteten auch die Darts-Profis wieder aus der Pause. Vom 8. bis 12. Juli fand in Milton Keynes die PDC Summer Series statt, eine Turnierreihe, die die ausgefallenen Ranglistenturniere ersetzen sollte. An fünf aufeinanderfolgenden Tagen standen täglich sogenannte Players Championships an, die regulär ohne Zuschauer ausgetragen wurden. Jeden Tag traten die 128 Tour-Card-Halter an um ihre Ranglistenplätze zu verbessern und sich für das zweitwichtigste Major-Turnier im Kalender, das World Matchplay vom 18. bis 26 Juli (Dazn/Sport1), zu qualifizieren. Dieses wird normalerweise jedes Jahr in Blackpool vor mehreren Tausend Zuschauen veranstaltet, findet dieses Jahr aber ebenfalls in Milton Keynes statt, um den Spielern zusätzliche Reisen zu ersparen.