Wunderkind, Abschied und Favoritensieg Warum diese Darts-WM in Erinnerung bleiben wird

Zwei Ungesetzte im Halbfinale Doch nicht nur Luke Littler spielte sich bei der Weltmeisterschaft in den Fokus. Ebenso beeindruckend, weil noch überraschender, war der Run des Engländers Scott Williams, der als Nummer 52 der Weltrangliste in das Turnier ging und nach dem Halbfinaleinzug nun in den Top 32 steht. Auf dem Weg in eben jenes Halbfinale nahm er in Danny Noppert, Damon Heta und schließlich Michael van Gerwen gleich drei Spieler aus den Top 10 aus dem Turnier, ehe er krachend an Luke Humphries scheiterte. Es heißt immer, dass die Weltmeisterschaft als größtes Turnier Leben verändern und Karrieren befeuern kann. Im Falle von Scott Williams ist dies zweifelsohne so. Doch beinahe wäre es erst gar nicht dazu gekommen, denn Williams spielte ein eher bescheidenes Jahr und schaffte es nur dank eines famosen European-Tour-Turniers in Budapest, wo er ins Halbfinale einzog und 8.500 Pfund Preisgeld einspielte, das nötige Geld für die WM-Qualifikation zu sammeln. Zwei ungesetzte Spieler in einem WM-Halbfinale, das gab es übrigens zuletzt bei der Weltmeisterschaft 2010.