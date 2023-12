WDF-Weltmeisterin Beau Greaves Warum die beste Frau der Welt bei der Darts-WM 2024 fehlt

Fallon Sherrock war die erste Frau, die bei einer Weltmeisterschaft ein Spiel gegen einen Mann gewinnen konnte. Am 17. Dezember 2019 trug sich die Engländerin in die Geschichtsbücher ein. 3:2 schlug sie Ted Evetts und wurde an dem Abend zur Queen of the Palace. Da sie ihren Lauf auch noch gegen Mensur Suljovic fortsetzen konnte, war in diesen Tagen von London auch ein neuer Werbestar für den Weltverband, die Professional Darts Corporation (PDC) geboren. Erst gegen Landsmann Chris Dobey war schließlich Schluss bei der WM 2020.