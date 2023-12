Titel, Spieler, Bierkonsum Zahlen und Fakten zur Darts-WM

901 - Die meisten 180er

Im gesamten Turnier 2023 wurde 901 Mal die bestmögliche Aufnahme von 180 erzielt. Mehr gab es in einem Turnier nie. Rekordhalter innerhalb eines Turniers ist Titelverteidiger Michael Smith mit 83 perfekten Aufnahmen im Jahr 2022. Den Rekord für die meisten 180er in einem Spiel teilt sich der „Bully Boy“ mit Peter Wright (Foto). 2022 waren den beiden in einem Match jeweils 24 Stück gelungen.