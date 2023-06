Modus, Besonderheiten und Favoriten Clemens und Schindler wollen bei Team-WM die Darts-Elite ärgern

In dieser Woche versammelt sich ein Teil der Darts-Elite in Frankfurt am Main. Ein Teil nur deshalb, weil beim anstehenden World Cup of Darts nur je zwei Spieler pro Nation mit dabei sein werden. In einer Szene, die von Briten und Niederländern dominiert wird, bleiben also einige prominente Namen zu Hause und können ihre Farben nicht vertreten. In der Regel ist es so, dass die beiden in der Order of Merit bestplatzierten Spieler eines Landes an dem Turnier teilnehmen. Bei kleineren Nationen gab es im Vorfeld auch Turniere um die Teilnahme.