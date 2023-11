Quali zur WM 2024 Das beste Leg der Darts-Geschichte?

Darts-Fans werden sich alle noch an das WM-Finale Anfang des Jahres 2023 erinnern. Michael Smith gegen Michael van Gerwen, das Duell zweier Top-Stars der Szene, die beide schon große Titel gewonnen haben. Es war noch recht zu Beginn des Finals, als Michael van Gerwen, mit 1:0 in den Sätzen vorne, ein Leg mit einer 180 begann. So weit, so unspektakulär, muss man van Gerwen gerade so einen Start immer zutrauen. Und sein Kontrahent zog nach.