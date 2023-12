Luke Humphries Pietreczko-Bezwinger wütet wegen deutscher Fans

Vier Deutsche im Turnier nach Weihnachten gab es noch nie, Schindler, Clemens und Pietreczko werden in den Top40 der Weltrangliste stehen - ebenfalls ein Bestwert. Darts boomt in Deutschland, das zeigte erneut auch die TV-Quote. 1,78 Millionen Zuschauer verfolgten das Drama am Donnerstagabend in der Spitze bei Sport1, hinzu kommen die zahlreichen deutschen Fans im „Ally Pally“ - zumindest die meisten davon verhielten sich fair.