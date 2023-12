Littler gegen alle Darts-Teenie greift nach WM-Sensation

Mit Blick auf die sportliche Leistung lautet die Antwort: Ja, auf jeden Fall. Von den im Turnier verbliebenen Spielern hat Littler den höchsten und den zweithöchsten Punktedurchschnitt in einer einzelnen Partie gespielt. „Ich spüre absolut keine Nerven. Es war wieder unglaublich“, sagte Littler, als er sein Vorbild van Barneveld deutlich besiegt hatte. In sein Viertelfinale gegen den Nordiren Brendan Dolan (15.15 Uhr) geht er als deutlicher Favorit. Drei Siege am 1., 2. und 3. Januar - und die Sport-Sensation in London wäre perfekt. Die Buchmacher sehen ihn bereits auf Platz zwei der Titelfavoriten.